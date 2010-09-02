Перший секретар обкому КПУ: люди стогнуть, плачуть, але голосують за ПР

На майбутні вибори в місцеві органи влади комуністи мають іти як члени правлячої парламентської коаліції, вважає народний депутат, перший секретар Донецького обкому КПУ Микола КРАВЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

«Все ж таки ми виходимо з того, що на вибори стратегічно ми маємо йти як члени коаліції», - зазначив М.КРАВЧЕНКО. При цьому він додав: «Тобто, ми повинні думати про те, щоб не розривати один одного зараз, а все ж таки думати про те, що ми працюємо у складі однієї коаліції».

Він повідомив, що завтра на засіданні бюро обкому партії обговорюватимуться питання щодо висунення кандидатур від КПУ в місцеві органи влади «в ряді великих міст, по обласній раді, по міських радах, зокрема і по обласному центру».

Утім М.КРАВЧЕНКО повідомив, що Компартія не планує висувати на посаду Донецького міського голови свою кандидатуру «з ряду причин».

«Ми ще не знаємо, хто висуватиметься в місто - чи то Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО (нинішній мер Донецька від Партії регіонів – УНІАН), чи то хтось інший. От як тільки-но розпочнуться висунення, ми визначимося щодо своєї позиції, але я думаю, що по місту Донецьку ми не виставлятимемо свою кандидатуру з ряду причин», - пояснив глава Донецького обкому КПУ.

Він зазначив, що в Донецькому регіоні сьогодні домінуючий вплив на електорат має Партія регіонів, проте закликав виборців вдумливо і зважено підійти до свого вибору, опускаючи бюлетень в урну. М.КРАВЧЕНКО сказав , що люди голосують за «регіоналів», тому що вони «свої», не аналізуючи їхню роботу як управлінців на місцях.

«Я не можу, як політик, не рахуватися з думкою людей. Ось хотів би я чи не хотів, а люди йдуть і голосують свідомо, як вони висловлюються, «за наших», - розповів комуніст, - Ми переконуємо їх – я приїжджаю в міста на зустрічі з людьми – вони стогнуть, плачуть, а все одно йдуть, голосують за тих, на кого скаржаться...».

М.КРАВЧЕНКО не сумнівається, що і на наступних виборах «якась, якщо й не домінуюча, але в Партії регіонів буде перевага», але «наш виборець, врешті-решт, має думати – це місцеві вибори, і від того, хто прийде в місцеві органи влади, залежатиме, як вирішуватимуться проблеми людей тут на місці...».

«Це не вибори у Верховну Раду. Тому моє ставлення до домінуючого положення тієї чи іншої політичної сили таке, що люди мають думати і на місцевих виборах особливо повинні думати, за кого голосувати», - підкреслив комуніст.