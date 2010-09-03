У разі повернення до Конституції-96 виникне дуже багато запитань

Вибори до Верховної Ради України мають бути проведені навесні наступного року, якщо політичну реформу 2004 року буде скасовано.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив народний депутат України від “Нашої України” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, коментуючи заяву міністра юстиції України про те, що Мінюст направив до Конституційного Суду свій висновок про наявність підстав для скасування змін до Конституції 2004 року.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зауважив, що у разі відновлення дії Конституції 1996 року, термін повноважень парламенту скоротиться до чотирьох років, і чергові вибори повинні будуть пройти в останню неділю березня 2011 року.

“Можливо, це теж один з ходів, який потрібен нинішній владі. Може, вони хочуть чергових виборів, щоб тотально захопити владу в державі без усіляких союзників”, - наголосив він.

Також, за його словами, може постати питання легітимності перебування на посаді діючого Президента, який обирався з меншими повноваженнями.

Водночас депутат зауважив, що в разі скасування змін до Конституції 2004 року виникне дуже багато запитань. Так, з жодного існуючого юридичного документу не випливає, що поновиться дія попереднього тексту Основного закону. Також виникне питання, чи взагалі набирали чинності нові положення Конституції, якщо була порушена процедура ухвалення цих норм.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ також не розуміє, що будуть робити з усім тим, що відбувалось в останні роки, в тому числі з рішеннями Конституційного Суду, з повноваженнями уряду, Президента, з позачерговим розпуском парламенту через недієздатність коаліції тощо.

“Якщо ця Конституція не була чинною від самого початку, а тільки так можна тлумачити неконституційність її прийняття, тоді які мають бути юридичні наслідки?” - запитав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, невідомо, чи відповість на ці запитання КС, чи створить “ситуацію повного хаосу” в країні, який, “можливо, буде вигідний чинній владі – оскільки тоді можна буде робити все що хочеш”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Міністерство юстиції України направило до КС свій висновок про наявність підстав для скасування змін до Конституції 2004 року.