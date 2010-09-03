ПР не буде «причісувати» комуністів через вимогу зняти Тігіпка

Перший заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Михайло ЧЕЧЕТОВ запевняє, що коаліція не підтримає ініціативу фракції КПУ про відставку Сергія ТІГІПКА з посади віце-прем’єр-міністра України.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, судячи з того, що сьогодні за результатами всеукраїнського обговорення був презентований новий проект Податкового кодексу і на прес-конференції були присутні разом прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ та віце-прем’єр-міністр С.ТІГІПКО, ніяких протиріч немає.

“Те, що там сидів ТІГІПКО і взяв відповідальність за нього (проект Податкового кодексу - УНІАН), це означає, що відповідь очевидна”, - додав М.ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, “якщо ТІГІПКО представляє Податковий кодекс, то зрозуміло, яка доля чекає проект постанови щодо його відставки”.

Він зауважив, що у фракції КПУ є своя позиція, і там “люди мають вподобання менш ринкові і більш налаштовані на держрегулювання”. М.ЧЕЧЕТОВ визнав, що у цьому питанні є розбіжності між фракціями Партії регіонів і КПУ. “Ми розходимось з КПУ і по ряду питань щодо проведення економічних реформ. Вони мають свою позицію, і це їхнє право. Ми не причісуємо всіх під одну гребінку, всю нашу коаліцію. Але, в той же час, є спільна позиція по основних питаннях”, – запевнив М.ЧЕЧЕТОВ.

На його думку, найближчим час сценарій відставки С.ТІГІПКА за рахунок фракції КПУ та опозиційних фракцій не може бути реалізований.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на прес-конференції у Донецьку народний депутат, перший секретар Донецького обкому КПУ Микола КРАВЧЕНКО заявив, що 7 вересня на засіданні фракції Компартії буде вирішено, у якій формі комуністи висунуть вимогу про відставку віце-прем`єр-міністра С.ТІГІПКА. «7 вересня ми на засіданні фракції вирішимо це питання: чи то через проект постанови, чи то просто, щоб він написав заяву за власним бажанням», - сказав М.КРАВЧЕНКО.

Він вважає, що С.ТІГІПКО має піти з уряду, оскільки проект Податкового кодексу, написаний під керівництвом віце-прем`єра, неприйнятний для країни.