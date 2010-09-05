Луганській "Свободі" не дають їхати до Києва на акцію протесту

Луганських перевізників знову не пускають до Києва на акцію протесту, заплановану на 7 вересня. Про це заявив голова Луганської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Дмитро СНЄГИРЬОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», під різними приводами перевізникам наполегливо «рекомендують» відмовитися везти до Києва активістів «Свободи».

«Луганська обласна організація ВО "Свобода" глибоко обурена такими фактами, які, схоже, після приходу до влади режиму ЯНУКОВИЧА та його ставленика на Луганщині Валерія ГОЛЕНКА, стають системними”, - зазначається у повідомленні.

“Вкотре свободівці зіткнулися з тим, що перевізники відмовляються надавати свій транспорт для перевезення протестувальників до столиці. Перевізників шантажують, погрожують позбавити ліцензії”, - наголосили у прес-службі.

Обласна організація “Свободи” вважає, що “всю відповідальність за такі ганебні факти цілком і повністю має нести голова обласної державної адміністрації”.