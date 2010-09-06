Комітет захисту України скликає українців під стіни Верховної Ради

Народний комітет захисту України закликає громадян України прийти 7 вересня о 9.00 під стіни Верховної Ради України, де пройде акція проти підвищення цін на газ.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві НКЗУ.

Як зазначається в документі, уряд з 1 серпня 2010 року підвищив ціни на газ на 50%, а тарифи на опалення і гарячу воду – на 20-25%. Друге підвищення ціни на газ у півтора рази “українофобська влада” пообіцяла здійснити з 1 квітня 2011 року.

Комітет захисту України зазначає, що населення споживає газ, який видобувається в Україні і коштує в декілька разів дешевше імпортного російського. “Це чомусь дуже кололо очі Міжнародному валютному фонду, який за кредити для України вимагав підняти ціну на газ для населення. Уряд АЗАРОВА-ТІГІПКА цю вимогу виконав, Україна отримала кредит, через що опинилася на другому місці у списку боржників МВФ і винна третину всього, що виробляє. Українці платитимуть більше за газ, житлово-комунальні послуги, харчі і ще більше збідніють, а доля кредиту для всіх очевидна – гроші вкрадуть олігархічні клани, а борг МВФ повісять на наших дітей і внуків”, - переконані представники громадськості та політичних сил, які об’єдналися у комітет.

В заяві наголошується, що нова влада “здала Крим на поталу російському флоту до 2042 року. Щоб загасити народний гнів, пообіцяли, що ціни на газ для населення не будуть зростати. Багато хто повірив, але брехня почала вилазити, як шило з мішка – спочатку ціни на газ підняли в Севастополі, потім – у Києві. А після кабальної угоди з МВФ вже вся Україна оплачуватиме олігархам перші місця у списку найбагатших людей світу. Таким є “покращення життя вже сьогодні” від ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів...”.

Як наголошує НКЗУ, “в той час, як у 2010 році кожен українець реально збіднів, як мінімум, на 7%, статки народного депутата від Партії регіонів Ріната АХМЕТОВА, за даними авторитетного журналу Forbes, зросли в три рази і сьогодні оцінюються у 18,8 мільярдів доларів! І це при падінні української економіки на 15%! Загальні ж статки двох десятків найбагатших нардепів цієї «партії» дорівнюють річному державному бюджету України! За ці гроші можна збільшити мінімальну зарплату в Україні в кілька разів!”.

Комітет захисту України наголошує, що такі шалені гроші в олігархів - з кишень пограбованого народу, «і, щоб вижити, треба протестувати! Треба боротися проти грабіжників, які засіли в урядових кабінетах на Печерських пагорбах!», написано у заяві НКЗУ.

Комітет захисту України закликає громадян боротися за свій добробут разом із НКЗУ: прийти до Верховної Ради 7 вересня 2010 року о 9.00 “і сказати своє тверде “Досить!” грабіжницькій політиці” влади.