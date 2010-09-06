Цеков: ПР не допустила проросійські партії у виборчком Криму

Представники проросійських політичних сил Криму були навмисно не допущені до участі у жеребкуванні з формування виборчої комісії автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-спікер Кримського парламенту, співголова всекримського руху «Російська єдність» Сергій ЦЕКОВ.

“Це абсолютно безсовісна дія. Подання на три місця від непарламентських політсил подали 36 зареєстрованих в автономії партій. З цього числа 26 партій за надуманими приводами були виключені з жеребкування. Зокрема - партії, які стоять на захисті прав росіян і російськокультурних кримчан. Це "Російський блок", "Слов`янська партія" і "Авангард", яка зараз перетвориться на партію "Російська єдність”, - заявив С.ЦЕКОВ.

«Були виключені з жеребкування партії, які перебувають в опозиції до Партії регіонів і до нинішньої влади. Нам ніяких зауважень з приводу неправильно оформлених документів пред`явлено не було», - додав співголова «Російської єдності».

Парламент Криму сьогодні на сесії затвердив склад виборчкому. До нього увійшли 18 осіб. Комісію очолив представник Партії регіонів.

Представники ПР вважають, що виборчком сформовано «виключно на принципах, що забезпечують чесне і прозоре проведення на території Криму виборів до місцевих органів влади усіх рівнів».

Вибори до місцевих рад пройдуть в Україні 31 жовтня.