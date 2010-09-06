Фракція БЮТ виключила Губського, Деньковича та Радовця

Фракція БЮТ виключила зі свого складу трьох народних депутатів: Богдана ГУБСЬКОГО, Івана ДЕНЬКОВИЧА та Арнольда РАДОВЦЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції.

Народних депутатів виключено зі складу фракції за співпрацю з чинною владою, яка була спрямована на перешкоджання участі партії ВО «Батьківщина» у місцевих виборах, зазначається у повідомленні.

Як повідомило УНІАН джерело в БЮТ, питання щодо виключення з фракції Б.ГУБСЬКОГО обговорювалося окремо. Було ухвалено рішення не тільки виключити його з фракції, а й звільнити з посади заступника лідера фракції та у подальшому виключити з партії на найближчому з`їзді «Батьківщини». За відповідне рішення із 91 присутнього депутата не проголосували 13. Зокрема, серед них Сергій ОСИКА, Павло КОСТЕНКО, Андрій ШЕВЧЕНКО, Віктор УКОЛОВ.

Співрозмовник агентства також повідомив, що фракція прийняла рішення про уточнення своєї назви - відтепер це буде назва «фракція «БЮТ – Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що її політична сила фактично позбавлена можливості брати участь у місцевих виборах вже у чотирьох областях.

«Я можу сьогодні констатувати, що в чотирьох областях наша політична сила, по суті, викинута з політичного процесу. Ми не будемо брати участь, якщо не буде виправлена ситуація в Харківській, Київській, Львівській і Луганській областях», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила, що в цих областях відбулася зміна керівників обласних організацій партії та частина їх членів виключена з партії за дії, що не сумісні з ідеологією «Батьківщини». При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, органи юстиції не віддають новим головам облорганізацій документи, що підтверджують їх правомочність у зв’язку з відповідними судовими рішеннями.

Лідер «Батьківщини» заявила, що суди взагалі не мають права розглядати ці питання, оскільки вони стосуються виключно внутрішньопартійного життя.

Що стосується Івано-Франківської області, то, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, владними структурами проводяться псевдоконференції псевдоосередками «Батьківщини».