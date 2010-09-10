Балога: у Тернополі провладна більшість нереальна

Лідер партії «Єдиний центр» Віктор БАЛОГА переконаний, що в Тернопільській обласній раді не вдасться створити провладну більшість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сьогоднішньої прес-конференції у Тернополі.

«В Тернопільській облраді провладна більшість нереальна. Не буде. Я не вірю в це. Бо якщо зіжметься пружина, то потім вона почне розжиматися в другу сторону», - застеріг В.БАЛОГА.

Він додав, що влада повинна усвідомлювати межу і відчувати, коли уже неможливо тиснути. «Бо потім ломка піде, і тоді може в іншу сторону вдарити. Я б по іншому організовував роботу, шукав би спільну мову з облрадою як з однією з гілок влади і думав не про те, як мати більшість, а як вирішувати проблеми області. На жаль, пішли зовсім іншим шляхом», - констатував лідер «ЄЦ».

При цьому він провів аналогію із Верховною Радою. За його словами, зараз на всіх рівнях відбувається переманювання депутатів тиском або інтересами і преференціями.

«Це на будь-якому рівні - хоч кальку накладай. Я кажу: хлопці, ви хочете іти в коаліцію? Немає питань, здавайте мандати, хай інші заходять, а ви поза парламентом визначайтесь, куди іти і чи будете ви тоді потрібні владі. А то ви потрібні, бо за рахунок ЮЩЕНКА пройшли в парламент і зараз кожен з вас великий політик. Це неправильно, по суті неправильно», - наголосив В.БАЛОГА.