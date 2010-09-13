ЦВК провела жеребкування непарламентських партій до ТВК

Центральна виборча комісія провела жеребкування представників непарламентських політичних партій до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів ВР Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, жеребкування проводилось на сьогоднішньому засіданні комісії.

Зокрема, із 670 територіальних виборчих комісій, які формує Центрвиборчком, до 411 було подано більше трьох кандидатур від непарламентських партій, які за законом повинні бути представлені у складі ТВК.

116 політичних партій подали до ЦВК 2781 кандидатуру для включення до складу ТВК. У цих комісіях Центрвиборчком створив 1233 вакансії.

За результатами жеребкування тільки 100 партій змогли отримати представництво у ТВК. Серед них політичні партії «Сильна Україна» - 144 представника (подавала 363 кандидатури), «Фронт Змін» - 272 (329), «Єдиний Центр» - 29 (274), Соціалістична партія України – 18 (228), Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 105 (205), партія «Громадянська позиція» – 20 (41).

Як зазначив наприкінці засідання ЦВК заступник голови комісії Андрій МАГЕРА, сьогодні ЦВК лише провела жеребкування представництва політичних партій у ТВК, персональний склад комісій ЦВК сформує на своєму засіданні у середу, 15 вересня.

А.МАГЕРА пояснив, що жеребкування проводилось за таким механізмом: перші три партії, які брали участь у жеребкуванні, отримали безумовне представництво в усіх ТВК, до яких подавали кандидатури. Зокрема, це Українська партія, Патріотична партія України та політична партія «Діти війни – Народна партія України».

Починаючи з четвертої партії, партії які взяли участь у жеребкуванні, отримували місця у ТВК тільки в разі наявності у складі комісій вільних вакансій, які ще не були заповнені під час жеребкування.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня ЦВК встановила, що до складу ТВК на виборах до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 31 жовтня, можуть входити не більше трьох представників від кожної парламентської фракції.

Згідно з роз’ясненням, до складу ТВК входять від 9 до 18 членів і, зокрема, парламентські фракції можуть делегувати до тервиборчкомів від 1 до 3 членів комісії. Членство непарламентських партій у ТВК встановлюється Центральною виборчою комісією після проведення жеребкування.

Загалом з 18 членів ТВК 15 представлятимуть парламентські фракції та 3 – непарламентські політичні партії, які беруть участь у виборах.