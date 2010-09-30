Донецькі податківці вибачилися перед пресою за «моральне потрясіння»

У Донецьку податківці вибачилися перед журналістами редакції інформаційного сайту «62.ua»., яких піддали перевірці в рамках проведення спецоперації з ліквідації конвертаційного центру.

Як повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації Донецької області, вчора в рамках проведення операції з ліквідації конвертаційного центру перевірці піддалися всі фірми, які були зареєстровані за однією адресою, тобто, в адміністративній будівлі, так званому «місці масової реєстрації платників податків».

Оскільки власник «конверта» маскував місцезнаходження свого підприємства, податківцям довелося перевірити реєстраційні документи у кількох орендарів, які займають приміщення в цій адміністративній будівлі, зокрема й редакції сайту, пояснили в податковій адміністрації.

У свою чергу, співробітники сайту «62.ua» розповіли, що «пережили моральне потрясіння», коли в розпал робочого дня до них у донецький офіс увірвалися люди як у штатському, так і у формі офіцерів податкової міліції із заявою: «Ми з податкової міліції, зараз проведемо у вас обшук, вимкніть мобільні телефони і вийдіть з кабінету». При цьому правоохоронці не пред`явили ні ордерів на обшук, ні документів, що засвідчують їхні особи.

За словами журналістів, «через деякий час люди у формі заявили, що вони помилилися, і навіть вибачились, і дозволили повернутися співробітникам на свої робочі місця».

Сьогодні прес-служба в своєму повідомленні зазначила, що «ДПА у Донецькій області вибачається перед журналістами ресурсу». А голова ДПА в Донецькій області Олександр КЛИМЕНКО пояснив: «Співробітники редакції розцінили це як тиск на ЗМІ. Зі свого боку хочу запевнити, що це була звичайна операція з ліквідації конвертаційного центру. Зараз боротьба з «конвертами» є одним вз наших пріоритетних напрямів, а фіктивні підприємства, де відмиваються незаконно одержані доходи, виявляються і закриваються регулярно».