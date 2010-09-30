У першій п’ятірці списку "Свободи" йде єпископ УПЦ КП

Другим у списку вінницької міської організації Всеукраїнського об`єднання “Свобода” на виборах у Вінницьку обласну раду йде єпископ Вінницький і Брацлавський Української православної церкви Київського патріархату владика ОНУФРІЙ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі вінницької міської організації ВО “Свобода”.

Очолив список партії на виборах у Вінницьку обласну раду лідер вінницької міської організації партії Олексій ФУРМАН. Третім - приватний підприємець Володимир СОХАЦЬКИЙ, четвертим - лідер Крижопільської райорганізації «Свободи» В`ячеслав БЕРЕЗОВСЬКИЙ та п’ятим - юрист Тарас ГІРЕНКО.

Всього обласна партконференція затвердила список з 45 кандидатів у депутати облради від «Свободи».

Як повідомляв УНІАН, вінницька міська організація ВО «Свобода» висунула підприємця Антона БОЙДАЧЕНКА кандидатом на посаду мера Вінниці.