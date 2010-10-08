ВР опинилася на п'ятому місці за впливовістю у державі?

Після визнання неконституційним закону про внесення змін до Конституції від 2004 року парламент перемістився на п’яте місце за впливовістю при ухваленні рішень у державі.

Про це заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Інтер», повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

Він зауважив, що за ступенем впливовості під час прийняття рішень у державі сьогодні самостійним інститутом влади виступає Президент, на другому місці – Адміністрація Президента, далі йде прем’єр-міністр, який після внесення змін до закону про Кабінет міністрів та низки інших законів отримав певні преференції, далі Кабінет міністрів, а вже потім – парламент.

М.ТОМЕНКО нагадав, що у запропонованих змінах до Регламенту Верховної Ради не лише передбачається зняття повноважень з парламентської опозиції, а навіть не передбаченого такого поняття як «опозиція». Водночас, на його думку, ступінь впливовості парламенту визначається, зокрема, і ступенем впливовості опозиції.

«Ініціатори внесення змін до Регламенту, які «зачистили» будь-яку загадку про опозицію та, відповідно, про інструменти противаг з боку парламентської меншості - опозиції, зробили «ведмежу послугу» самому парламенту, оскільки, цілком очевидно, що в Україні триває тенденція «забирання» повноважень у парламенту загалом, і чим менше буде можливостей піднімати питання парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади, недопущення ухвалення тих чи інших рішень, що їх сьогодні пропонує головний орган країни – Адміністрації Президента, тим далі парламент буде виходити на політичне узбіччя», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Однак, відповідаючи на запитання, як далі діятиме теперішня опозиція, яка втратила цей статус, віце-спікер сказав, що, «втративши свій статус де-юре, опозиція повинна належним чином діяти де-факто». «Ми будемо використовувати всі можливості для того, щоб ставити свої питання, а також будемо намагатися контролювати дії влади через створення спеціальних слідчих комісій», - повідомив М.ТОМЕНКО.

Окрім того, він не виключив, що у парламенті буде зареєстровано законопроект про опозицію, який свого часу готувався представниками всіх фракцій і був підтриманий у першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України”. За проголосували 253 народних депутатів із 418, зареєстрованих у сесійній залі.