Томенко: несприйняття проекту Податкового кодексу об’єднало Україну

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що несприйняття проекту Податкового кодексу об’єднало Україну.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА з приводу результатів всеукраїнського опитування, що було проведено «Українським демократичним колом» на замовлення Інституту політики 2-8 листопада 2010 року.

«Суспільство сприйняло Податковий кодекс як інструмент боротьби влади проти малого і середнього та захисту великого бізнесу», - переконаний М.ТОМЕНКО.

Заступник голови Верховної Ради повідомив, що, відповідно до цього дослідження, більшість українців (58,9%) не підтримує прийняття нового Податкового кодексу. Натомість, підтримують його прийняття лише 9,2% громадян (31,9% не змогли визначитись).

М.ТОМЕНКО також зазначив, що «це той випадок, коли несприйняття Податкового кодексу об’єднало Україну, бо негативно оцінюють ухвалення цього документу більшість громадян у всіх регіонах країни». «Більше того, новий Податковий кодекс викликає активне несприйняття, оскільки 19,7% громадян висловили готовність узяти участь в акціях протесту проти нього», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

На думку віце-спікера, головною проблемою влади у незабезпеченні суспільної підтримки даного документу є відсутність зрозумілої політики щодо збільшення податкового навантаження передовсім на великий бізнес та низка корупційних скандалів, пов’язаних з членами сімей високопосадовців, які активно використовують бюджетні кошти у власних інтересах.

«Таким чином, на фоні масового виведення великим бізнесом своїх капіталів у офшори та зловживання високопосадовцями бюджетними коштами, «моралізаторська» політика влади про те, що Податковий кодекс – це необхідність та своєрідна жертва громадян на алтар підтримки державного бюджету, пенсіонерів і громади повністю нівелювала суспільну підтримку Податкового кодексу», - наголосив заступник голови ВР.

«Навіть якщо новий Податковий кодекс буде ухвалено, то це буде документ, який не матиме суспільної легітимності. Тобто документ, який де-факто не визнає більшість суспільства», - підсумував М.ТОМЕНКО.