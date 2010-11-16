ДТП у Єгипті: загинула українка, ще четверо - поранені

Внаслідок ДТП у Єгипті 15 листопада загинула одна громадянка України і постраждали четверо українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, аварія мікроавтобуса, який перевозив українських, російських та білоруських туристів по маршруту Хургада - Сафага, сталася внаслідок вибуху заднього колеса.

Четверо громадян України отримали травми різного ступеню важкості. Їм була надана невідкладна допомога у госпіталі Сафаги, після чого їх було транспортовано до міжнародної лікарні у Хургаді, де вони зараз перебувають.

Стан здоров’я українських громадян задовільний, загрози їхньому життю немає.

Питанням репатріації тіла загиблої громадянки України займається бюро ритуальних послуг. Очікується, що репатріація буде здійснена протягом тижня.

Посольство України у Єгипті разом з туристичними і страховими компаніями продовжує опрацьовувати питання встановлення контакту з родичами постраждалих громадян України та отримання їхніх паспортних даних.