Азаров дає на дві лікарні в Одесі мільярд

Кабінет міністрів затвердив проект реконструкції Одеської міської клінічної інфекційної лікарні та проект будівництва лікувального корпусу на 297 ліжок Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Відповідні розпорядження Кабміну №2249 і 2248 від 15 грудня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документами, реконструкцію інфекційної лікарні, проектна вартість якої становить більше 664 млн. грн., має бути проведено за 5 років.

Новий корпус дитячої лікарні має бути збудований за 3 роки. Проектна вартість робіт – близько 389 млн. грн.