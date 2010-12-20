Азаров дає на дві лікарні в Одесі мільярд
04:37, 20 грудня 2010Політика
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Кабмін затвердив проекти
Кабінет міністрів затвердив проект реконструкції Одеської міської клінічної інфекційної лікарні та проект будівництва лікувального корпусу на 297 ліжок Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.
Відповідні розпорядження Кабміну №2249 і 2248 від 15 грудня розміщено на сайті уряду.
Згідно з документами, реконструкцію інфекційної лікарні, проектна вартість якої становить більше 664 млн. грн., має бути проведено за 5 років.
Новий корпус дитячої лікарні має бути збудований за 3 роки. Проектна вартість робіт – близько 389 млн. грн.
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