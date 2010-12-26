"Громадянська позиція" вимагає від Януковича припинити репресії

Партія «Громадянська позиція» засуджує дії президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, спрямовані на вибіркове застосування закону і політичні репресії проти опозиції.

Про це заявив лідер партії Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи затримання правоохоронцями екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

«Абсолютно очевидно, що в системі влади "начальник-підлеглий", яку вибудував ЯНУКОВИЧ за 10 місяців свого президентства, рішення щодо порушення карних справ, обмеження пересування, затримання чи арешту опозиційних політиків і членів попереднього уряду можливі лише після санкції ЯНУКОВИЧА», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

«Громадянська позиція» вбачає в діях В.ЯНУКОВИЧА «явно вибіркове застосування закону, переслідування політичних опонентів і бажання запровадити в Україні атмосферу страху перед владою».

Лідер «Громадянської позиції» переконаний, що немає обґрунтованих підстав встановлювати обмеження на свободу пересування, тим більше – заарештовувати публічних політиків, які регулярно ходять на допити і надають слідству необхідні пояснення.

«Лідери політичних партій і члени колишнього уряду не загрожують суспільству, вони не нападають на людей на вулицях. Немає жодної потреби тримати їх за ґратами, коли суд ще не визнав їхньої вини», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Партія «Громадянська позиція» вимагає від В.ЯНУКОВИЧА припинити політичні репресії проти опозиції, а також закликає лідерів опозиційних партій, громадських організацій, журналістів, усіх громадян України сказати рішуче «ні» вибірковому застосуванню закону.