Секретаріат Президента застерігає депутатів від порпання у чужій білизні

Регіональні поїздки Президента України Віктора ЮЩЕНКА мають виключно соціально-економічний напрямок.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Президента України у відповідь на заяву народного депутата України Олександра Стояна щодо останніх робочих поїздок В.ЮЩЕНКА.

«На сьогодні створюється стратегія регіональних поїздок Президента на 2-й квартал поточного року, яка має за мету вирішення соціально-економічних питань в областях, допомогу господарським активам на місцях, сприяння розвитку бізнес-структурам регіонів», - йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

Прес-служба повідомляє, що дійсно останнім часом створюється концепція планування стратегії регіональних поїздок глави держави. Це є обов`язковою внутрішньою роботою Секретаріату Президента. Фрагмент цієї стратегії, наведений О.СТОЯНОМ, торкається іміджевої складової регіональних поїздок. Проте головним їхнім завданням є контроль за розвитком подій на місцях.

Результати цих поїздок глави держави можна побачити на власні очі, завітавши до будь-якої області України по слідах регіональних поїздок Президента. Це може зробити як народний депутат п`ятого скликання Верховної Ради, так і кожний журналіст країни, аби пересвідчитися, як Президент по можливості намагається вирішувати проблеми людей. І на роботі на посаді прем`єр-міністра України, і на президентському посту В.ЮЩЕНКО доводив саме ці якості гаранта Конституції, тому насправді вважається народним Президентом.

«Складається враження, що депутати Верховної Ради п`ятого скликання, яка є нелегітимною, не можуть знайти собі більш достойного заняття, аніж копатися в чужих робочих документах і виривати з них фрагменти. Було б добре, якби народні обранці будь-якого скликання передусім займалися проблемами країни та її громадян», - наголошує прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Президент України здійснив одноденну робочу поїздку до Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей та провів нараду з господарським активом цих найбільш постраждалих від посухи областей. На нараді було обговорено ситуацію, що склалася в аграрно-промисловому комплексі України в зв’язку із посухою, та пошук механізмів допомоги постраждалим регіонам.

Сьогодні, 6 червня, з трибуни Верховної Ради депутат з Партії регіонів О.СТОЯН заявив, що В.ЮЩЕНКО здійснює регіональні поїздки по Україні з метою поліпшення свого іміджу та підвищення рейтингу опозиційних сил напередодні парламентських виборів. При цьому О.СТОЯН зачитав концепцію регіональних візитів Президента на період травень – липень 2007 року, затверджену заступником глави Секретаріату Президента Іваном ВАСЮНИКОМ.