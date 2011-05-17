Тимошенко закликає Луценка подумати про рідних

Партія «Батьківщина» та її лідер Юлія ТИМОШЕНКО закликають колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА припинити голодування.

Про це йдеться у заяві партії, розміщеній на її сайті.

«Я як ніхто інший розумію причини, які змусили Юрія ЛУЦЕНКА вдатися до радикальних дій – оголосити голодування на знак протесту проти тотального беззаконня та огульних політичних репресій», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Однак надзвичайно важливо, щоб ти, Юра, розумів: ницість і аморальність влади не варті людського життя. Особливо твого – нашого друга, колеги, політичного лідера всеукраїнського масштабу. Подумай і про своїх рідних», - звернулася Ю.ТИМОШЕНКО до Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.