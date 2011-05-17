Адвокат Тимошенко: Луценко може померти найближчим часом

Народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ВЛАСЕНКО покладає провину за стан здоров’я екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на слідчого Генеральної прокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА, який веде справу колишнього глави МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні на брифінгу.

Він наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКО вже близько 20 днів голодує.

«Я консультувався з лікарями і можу зазначити, що є реальна небезпека життю Юрія ЛУЦЕНКА. Ми навіть можемо сказати, що Ю.ЛУЦЕНКО може вмерти і може вмерти найближчим часом», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО звернувся до Генпрокуратури з проханням змінити Ю.ЛУЦЕНКУ міру запобіжного заходу, адже вчора ГПУ змінила міру запобіжного заходу голові фракції Блоку Черновецького у Київраді Дмитру КОМАРНИЦЬКОМУ, якого звинувачують у розбійному нападі.

«А ЛУЦЕНКА тримають, доводячи його, по суті, до закінчення життя, і я хотів би звернутися безпосередньо до слідчого Генеральної прокуратури ВОЙЧЕНКА, який веде цю кримінальну справу. Шановний пане ВОЙЧЕНКО, якщо з життям Юрія ЛУЦЕНКА щось станеться - це Ваша особиста відповідальність», - сказав С.ВЛАСЕНКО.