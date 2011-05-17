Поживанов не приїде на похорон матері

Колишній голова Держрезерву Михайло ПОЖИВАНОВ через переслідування не зможе прибути до України на похорон своєї матері.

Про це УНІАН повідомило джерело в оточенні М.ПОЖИВАНОВА.

За словами співрозмовника агентства, мати М.ПОЖИВАНОВА померла сьогодні.

«У ПОЖИВАНОВА сьогодні померла мати. Але через переслідування він не зможе прибути навіть на похорон», - сказало джерело агентства.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління СБУ порушило кримінальну справу проти М.ПОЖИВАНОВА згідно з ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України в рамках розслідування кримінальних справ, порушених за фактами розкрадання державних коштів на суму понад 7 млрд. грн., зокрема, виявлених міжнародними аудиторськими компаніями в ході перевірки використання урядом України бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і в першому кварталі 2010 року.

Стосовно М.ПОЖИВАНОВА винесено постанову про притягнення як звинуваченого в здійсненні розкрадання державних коштів на суму майже 35 млн. грн., його оголошено в розшук.

25 лютого М.ПОЖИВАНОВ повідомив, що перебуває в процесі отримання статусу політичного біженця в Австрії.