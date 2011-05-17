Депутат Стець закликає українців підтримати Луценка

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій СТЕЦЬ закликає українців підтримати колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, який перебуває у критичному стані внаслідок голодовки на знак протесту проти тримання його під вартою.

Про це йдеться у коментарі Ю.СТЕЦЯ, оприлюдненому на сайті партії «Народна Самооборона».

«Щиро здивований тим, як великі українці, прості громадяни, друзі з відкритим серцем підтримують мого побратима Юрія ЛУЦЕНКА. Очевидно, що він готовий ціною власного життя відстоювати Україну, так само, як в свій час зробили Стус, Чубай та інші. Натомість, розумію, що його подальша боротьба важлива для нас усіх, оскільки вона надихає, об’єднує, дає сили нам - його соратникам», - зауважив Ю.СТЕЦЬ.

За його словами, зараз іде боротьба за життя Ю.ЛУЦЕНКА, і це важливо не тільки для родичів та друзів, а й для всіх українців.

Ю.СТЕЦЬ закликав громадян підтримати Ю.ЛУЦЕНКА, додавши, що також закликає його припинити голодовку, оскільки життя та здоров’я є безцінним.

Разом із тим народний депутат просить політиків і журналістів не використовувати ситуацію, в якій опинився Ю.ЛУЦЕНКО, в політичних ігрищах. «Мова йде про спасіння життя людини. Будь-які нечесні, нещирі кроки просто не повинні мати місце. Ще раз дякую усім за чуйність і людяність», - сказав Ю.СТЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Сьогодні Генеральна прокуратура направила до Печерського районного суду Києва кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА.