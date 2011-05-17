Власенко: слідчий ГПУ примусив Луценка вдатися до голодування

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ВЛАСЕНКО переконаний, що слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Сергій ВОЙЧЕНКО своїми діями примусив колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА вдатися до голодування, що у всьому світі вважається крайнім заходом протесту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Коментуючи сьогоднішню заяву ГПУ про те, що слова С.ВЛАСЕНКА про відповідальність слідчого за стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА є «тиском на слідство і суд», прес-служба депутата повідомляє: «На момент заяви С.ВЛАСЕНКО не мав відомостей про те, що Генпрокуратура направила до Печерського районного суду Києва кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА. Дійсно, на цій стадії слідчий Генпрокуратури не має права ухвалювати процесуальні рішення і, відтак, впливати на стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА».

Водночас, наголошується у повідомленні, як громадянин С.ВЛАСЕНКО має право вільно висловлювати свої думки, зокрема, про відповідальність слідчого Генпрокуратури за стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА.

Крім того, С.ВЛАСЕНКО вважає, що, «саме сьогодні, коли стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА став критичним, прокуратура фактично скинула з себе відповідальність за його життя».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу С.ВЛАСЕНКО заявив, що покладає провину за стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА на слідчого ГПУ С.ВОЙЧЕНКА, який веде справу колишнього глави МВС.

С.ВЛАСЕНКО звернувся до Генпрокуратури з проханням змінити Ю.ЛУЦЕНКУ міру запобіжного заходу, адже вчора ГПУ змінила міру запобіжного заходу голові фракції Блоку Черновецького у Київраді Дмитру КОМАРНИЦЬКОМУ, якого звинувачують у розбійному нападі.

«А ЛУЦЕНКА тримають, доводячи його, по суті, до закінчення життя, і я хотів би звернутися безпосередньо до слідчого Генеральної прокуратури ВОЙЧЕНКА, який веде цю кримінальну справу. Шановний пане ВОЙЧЕНКО, якщо з життям Юрія ЛУЦЕНКА щось станеться - це Ваша особиста відповідальність», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Пізніше у Відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ розповсюдив заяву С.ВОЙЧЕНКА, який наголошував, що заяви С.ВЛАСЕНКА є «тиском на слідство і суд, а також спробою перекласти відповідальність за добровільне голодування Ю.ЛУЦЕНКА».

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Сьогодні, 17 травня, Генеральна прокуратура направила до Печерського районного суду Києва кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА.