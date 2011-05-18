Львівська облрада вимагає відставки уряду Азарова

Депутати Львівської обласної ради закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відправити прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА та весь склад Кабінету міністрів України у відставку.

Як повідомляє офіційний портал Львівської облради, за ухвалення відповідного звернення проголосували 82 депутати із 96, зареєстрованих на сесії.

«Цей уряд не знає, що робити. За рік прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ так і не спромігся подати до парламенту план розвитку держави на 2011-й рік. Висновок простий – у Кабінеті міністрів України такого плану просто не існує. Влада навіть не уявляє, що потрібно Україні. Україні не потрібний уряд, який не знає, що робити. Цей уряд має піти у відставку”, - вважають депутати Львівської облради.

Крім того, вони зазначають, що “пенсійну реформу звели до підвищення пенсійного віку для жінок, скоротили пенсії для працюючих пенсіонерів, збільшили вислугу років до виходу на пенсію для військових. Єдине, що не змінили, – гігантські пенсії для себе та інших високопосадовців”.

Депутати облради переконані, що у 2010 році українці загалом стали жити значно гірше, і нагадують, зокрема, про зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, підвищення цін на продукти харчування, зростання ціни за бензин, а також збільшення кількості безробітних.

“12 мільйонів українців ледве-ледве зводять кінці з кінцями. Влада говорить, що витрати бюджету збільшено. Але кому йдуть ці гроші? У бюджеті на 2011 рік витрати на утримання Адміністрації Президента України збільшено на 40,9%, на Генпрокуратуру України – на 77,8% і Кабінет міністрів України – 11,7%”, - зазначається у зверненні.

Крім того, депутати Львівської облради наголошують, що замість обіцяного розвитку виробництва Україна збільшує імпорт найнеобхідніших продуктів харчування і багато коштів бере в борг. "У минулому році державний борг України зріс на 40%. Лише за один місяць держава сплачує 8 мільярдів гривень як відсотки за ці борги. Це – на мільярд більше, ніж річні витрати на медицину", - вказують вони.

Автори звернення вважають, що уряду М.АЗАРОВА вдалася лише одна реформа – адміністративна. “Українцям довго розповідали, як скорочують міністерства. Було 49 міністерств та центральних органів влади. Стало – 72. Самі себе так поскорочували, що збільшили аж на 47%, майже наполовину, кількість центральних органів влади”, - заявляють депутати.

"Наш Президент закликає з білбордів: "Любіть Україну!". Сьогодні ми кажемо президентові ЯНУКОВИЧУ: "Вікторе Федоровичу, любіть Україну і Ви! Відправте уряд АЗАРОВА в повному складі у відставку!", - просять депутати Львівської облради.