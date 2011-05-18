"Народна рада" хоче до Конституційної асамблеї

Громадські організації вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА залучення їх представників до роботи у Конституційній асамблеї.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила голова правління Спілки громадських організацій "Народна рада" Надія ЛУКАШЕВИЧ.

"Розвиток громадянського суспільства неможливий без участі громадських організацій у вирішенні таких важливих питань, як написання нової Конституції, кадрової політики, виборчого законодавства. І в цьому ми солідарні з висновками Венеціанської комісії щодо розвитку демократії в Україні", - сказала Н.ЛУКАШЕВИЧ.

За її словами, представники понад 800 громадських організацій направили відповідного листа В.ЯНУКОВИЧУ про необхідність залучення громадських організацій до процесу обговорення нової Конституції.

У свою чергу лідер партії "Нова сила" Юрій ЗБІТНЄВ переконаний, що лише завдяки діалогу з представниками громадянського суспільства влада та її інститути можуть відновити довіру громадян. "Конституційна асамблея як інструмент прямої демократії неможлива без участі громадськості, адже основною метою є повернення довіри до влади. Подальша ескалація політичної напруги без конкретних дій призведе до десуверенізації України та зовнішнього управління", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Президент В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи екс-глави держави Леоніда КРАВЧУКА щодо створення Конституційної асамблеї з підготовки змін до Конституції України.

В.ЯНУКОВИЧ створив науково-експертну групу з підготовки створення Конституційної асамблеї.

25 березня член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК повідомила, що Венеціанська комісія вітає ідею створення Конституційної асамблеї для підготовки пропозицій щодо конституційного реформування. “Важливе значення при цьому має питання незалежності роботи цього органу, високого професійного рівня його складу, вільного і конструктивного обміну ідеями, думками”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК.