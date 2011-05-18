Глава УГКЦ: Ми мусимо врятувати життя Юрія Луценка

«Ми мусимо врятувати життя Юрія ЛУЦЕНКА». Про це глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) заявив учора журналістам перед зустріччю з молоддю в Києво-Могилянській академії.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, врятувати життя Ю.ЛУЦЕНКА – це покликання не лише Церкви, а й цілої держави. «Сподіваюся, що життя Ю.ЛУЦЕНКА таки буде врятоване», – сказав глава УГКЦ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра внутрішніх справ запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

16 травня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО повідомила, що лікарі категорично просять Ю.ЛУЦЕНКА припинити голодовку.

“Стан мого чоловіка критичний. Про це говорять самі лікарі. Постійне підвищення температури, збільшення ацетону в організмі – починаються незворотні процеси”, - сказала І.ЛУЦЕНКО.

За словами І.ЛУЦЕНКО, лікарі категорично просять її вмовити чоловіка припинити голодовку, «інакше вони не зможуть врятувати його».

Нагадаємо, до Ю.ЛУЦЕНКА із проханням припинити оголошену ним голодовку вже звернулися Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ, колишній глава Української греко-католицької церкви блаженніший Любомир ГУЗАР, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, діячі культури та прості українці, які надсилають свої листи на адресу “Народної Самооборони”.