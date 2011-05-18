Наша Україна вимагає вето Януковича

Народні депутати від партії «Наша Україна» виступають проти прийняття у другому читанні урядового законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Про це заявив голова партійної групи «Нашої України» у Верховній Раді, народний депутат України Зіновій ШКУТЯК, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, ухваленням цього законопроекту влада намагається повернути тіньові схеми і корупцію у сферу державних видатків та приховати від людей мільярдні оборудки чиновників. Новий закон про держзакупівлі створить умови для масштабного і безкарного розкрадання чиновниками державних коштів.

З.ШКУТЯК зауважив, що документ різко звужує відкритість та доступність тендерних процедур, скорочуючи перелік інформації, яка підлягає оприлюдненню для громадян. Це стосується, зокрема, даних про пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції, звітів про результати проведення процедури закупівлі, тендерних протоколів тощо. Він наголосив, що такі положення прямо суперечать прийнятому недавно Верховною Радою Закону «Про публічну інформацію», який має гарантувати прозорість дій влади.

Крім того, новий закон про держзакупівлі виводитиме з-під дії обов’язкових тендерних процедур видатки державних підприємств. За даними Держкомстату, кошти державних підприємств становлять понад 80% від загальної суми в 321 млрд. грн. держзакупівель, передбачених у 2011 році. Це означає, що надалі більшість держзакупівель, у тому числі видатки на проведення Євро-2012, регулюватимуться не одним законом, а окремими рішеннями Кабінету міністрів. Фактично урядовці отримують можливість у ручному режимі визначати порядок витрати мільярдів гривень.

Депутат звернув увагу, що за новим законом процедура закупівлі в одного учасника не потребуватиме дозволу Міністерства економічного розвитку, як це було доcі. Різні державні органи прийматимуть рішення про закупівлю в одного учасника на свій розсуд, що однозначно суперечить положенню про винятковість такої процедури. Також контролюючі органи будуть позбавлені можливості втручатися у проведення держзакупівель.

Як нагадали у «Нашій Україні», за даними Державного Контрольно-ревізійного управління, внаслідок застосування незаконних схем, у тому числі держзакупівель в одного учасника, лише в 2010 році державі були завдані збитки на суму понад 10 млрд. грн.

«Ми вимагаємо від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей закон і відправити його на повторний розгляд в парламент з вимогою усунути з нього положення, які сприяють чиновницькій корупції та розкраданню державних коштів», - наголосив З.ШКУТЯК.