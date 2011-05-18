Ющенко заговорив про справи Луценка і Тимошенко

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО називає неадекватними дії правоохоронних органів щодо тримання під вартою екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами сьогодні.

Екс-президент зауважив, що не хоче торкатися суті звинувачень, які висуваються ЛУЦЕНКУ, оскільки з цим має розбиратись слідство і суд, але спосіб затримання, який був застосований до ЛУЦЕНКА, на його думку, є неадекватним. «Я не хочу коментувати зміст самої справи, але я вважаю, що такі запобіжні заходи, які вжиті до ЛУЦЕНКА є неадекватні обставинам. Він міг бути на волі, міг співпрацювати зі слідством, давати належні покази і співпрацювати з Генеральною прокуратурою та судом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, якщо у генеральної прокуратури і були підстави для тримання під вартою Ю.ЛУЦЕНКА то вона не довела це аргументовано і, на його думку, це є найбільшою проблемою, чому сьогодні є полярні точки зору щодо цієї справи.

Водночас він зауважив, що є великі претензії до самого ходу слідства. Саме тому, зауважив В.ЮЩЕНКО, його партія «Наша Україна» і виступала з заявами, що не може поділяти такий характер ведення слідства. «Людина на свободі зможе краще відстояти свої права, ніж в застінках», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Подібне ставлення у нього і до справи, порушеної проти Юлії ТИМОШЕНКО.

Він вважає, що не потрібно обмежувати людину в вільному пересуванні, і рішення щодо її винуватості чи ні, має винести виключно суд.

Водночас, В.ЮЩЕНКО зауважив, що якщо говорити загально, не прив’язуючись до конкретних справ проти українських політиків, треба розуміти, що держава має боротися з корупцією. Він підкреслив, що корупція існує виключно там, де діє влада, чиновник. А в Україні дуже часто будь-які намагання боротися з корупцією натикаються на заяви щодо політичного переслідування опонентів. «Ви є свідками того, як слідство (в США – УНІАН) діє з головою МВФ. У нас би одразу говорили, що це політичне переслідування, бо він хотів стати кандидатом в президенти», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що у світі інші підходи і всі хочуть спочатку отримати відповідь «не через політику, а через слідство та суд».

Відповідаючи на запитання, чи відомо йому щось з приводу відкриття проти Ю.ЛУЦЕНКА ще однієї кримінальної справи, яка пов’язана зі справою про отруєння В.ЮЩЕНКА, екс-президент зауважив, що, наскільки йому відомо, колишньому главі МВС інкримінують, що він дав вказівку проводити зовнішнє спостереження начебто в рамках справи про отруєння, а по суті це спостереження, начебто, було за певними політичними силами. «Я так розумію оцю позицію, мова іде про наружку і як вона використовувалась – чи вона використовувалась у справі слідства по отруєнню, чи використовувалась, в якомусь іншому плані», - сказав В.ЮЩЕНКО.