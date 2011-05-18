Ляшко каже, що вдарився головою

Депутат Олег Ляшко заявляє, що він вдарився головою під час бійки з першим віце-спікером Адамом Мартинюком.

Про це, як повідомляє Українська правда, Ляшко заявив журналістам після бійки.

"Мене Мартинюк кинув на підлогу, я вдарився головою, я став себе погано почувати", - розповів Ляшко журналістам.

Після цього, за словами депутата, він відвідав парламентський медпункт.

"Поміряли тиск, сказали, що нормальний, але є серцебиття. Мені дали таблетки в медпункті", - додав Ляшко.

За його словами, інцидент з Мартинюком стався через небажання Мартинюка дати йому слово для виступу при розгляді проекту закону щодо погашення заборгованостей по зарплатам.

"Мартинюк оголосив розгляд за скороченою процедурою, а я попросив слово для виступу. Він мені відмовив. Я йому сказав, що він регулярно отримує зарплату, живе на державній дачі. А Мартинюк схопив мене і повалив на підлогу", - сказав Ляшко.

Водночас соратники Мартинюка по партії сказали журналістам, що Ляшко спровокував першого віце-спікера.

"Він ображав Адама Івановича, хапав його за рукав", - зазначив комуніст Євген Волинець.

У свою чергу регіонал Володимир Ландік також вважає, що Ляшко спровокував Мартинюка.

"Чимось він допік Адама, бо той у нас дуже лагідний і навіть флегматичний", - сказав Ландік.