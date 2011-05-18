Луценко заявляє, що не припинить голодовку

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що не має наміру припиняти голодовку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народна самооборона", про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав сьогодні своїй дружині Ірині під час побачення у Київській лікарні швидкої допомоги.

«Я не припиняю голодування. Я хочу показати, що я боротимуся далі. Тепер своє слово має сказати суд», - процитувала слова Ю.ЛУЦЕНКА його дружина

Водночас вона поінформувала, що вчора, "коли влада в чергове заявила про стабільний стан ЛУЦЕНКА, лікарі виявили у нього запалення стравоходу, більше 20 ерозій та виразку дванадцятиперсної кишки, полікістоз жовчного міхура. Невропатолог зафіксував порушення функцій судин головного мозку".

Продовжуючи тему І.ЛУЦЕНКО звернула увагу на те, що днями "генпрокурор своїм особистим рішенням змінив рішення слідчого ГПУ щодо керівника фракції Черновецького і змінив йому арешт на підписку. ЛУЦЕНКО не крав пів-Києва, але його арешт незмінний з точки зору ГПУ». При цьому вона наголосила, що її чоловік так і не отримав жодної – ні позитивної, ні негативної – відповіді від генпрокурора.

«Юрій ЛУЦЕНКО просив передати подяку всім, хто турбується про його життя та здоров’я», - додала І.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра внутрішніх справ запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

16 травня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО повідомила, що лікарі категорично просять Ю.ЛУЦЕНКА припинити голодовку.

“Стан мого чоловіка критичний. Про це говорять самі лікарі. Постійне підвищення температури, збільшення ацетону в організмі – починаються незворотні процеси”, - сказала І.ЛУЦЕНКО.

За словами І.ЛУЦЕНКО, лікарі категорично просять її вмовити чоловіка припинити голодовку, «інакше вони не зможуть врятувати його».

Нагадаємо, до Ю.ЛУЦЕНКА із проханням припинити оголошену ним голодовку вже звернулися Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ, колишній глава Української греко-католицької церкви блаженніший Любомир ГУЗАР, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, діячі культури та прості українці, які надсилають свої листи на адресу “Народної Самооборони”.