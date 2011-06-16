Посол ФРН: українці визнають євростандарти, але не дотримуються

Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрґен ГАЙМЗЬОТ вважає, що громадяни України ментально визнають європейські стандарти, але у житті їх не дотримуються.

Таку думку Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ висловив в інтерв`ю Deutsche Welle, відповідаючи на запитання, що Україні не вдалося здійснити за 20 років її незалежності.

"Українці визнають європейські стандарти, але самі у власному житті їх часто не дотримуються. На жаль, стався певний відхід (від демократичних стандартів) під час місцевих виборів. Ми маємо уважно стежити за тим, щоб Україна, якщо вона й надалі йтиме до Європейського Союзу, не здавала своїх досягнень у галузі демократії, свободи преси, свободи слова та зібрань", - сказав Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Водночас дипломат вважає, що за останні 10 років Україна, незважаючи на дуже тяжкий старт з економічної точки зору після розпаду Радянського Союзу, має позитивні зміни.

"Це і економічне зростання, і вкорінення демократичних засад, вибори 2006, 2007 і 2010 років, а також ментальність молодих людей, у якій посів важливе місце Європейський Союз. Я це вважаю важливим прогресом", - пояснив він.

Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ вважає, що позитивні зміни в Українській державі стримував "ускладнений радянською владою процес створення власної ідентичності, мовне питання, посилення всього українського".