Азаров: можете бути переконані, що ніяких фінансових криз у нас не буде

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що в Україні не буде фінансової кризи.

Як повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час наради з питань розвитку будівельної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прес-секретаря прем`єра, звертаючись до будівельників, М.АЗАРОВ сказав, що сьогодні можна сміливо складати інвестиційні плани для розвитку будівельної галузі.

«Ви мене багато років знаєте. Я коли-небудь розкидався такими словами? Ні. Отже, можете бути переконані, що ніяких фінансових криз у нас не буде», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.