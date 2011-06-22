Суд обіцяє завтра сказати, чи правильно закрили справу Мельниченка

Печерський районний суд Києва завтра о 09.00 оголосить рішення за скаргою колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ щодо незаконності закриття Генеральною прокуратурою кримінальних справ проти екс-майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні на судовому засіданні оголосив головуючий у судовому процесі суддя Родіон КІРЄЄВ.

Як повідомлялося, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 та 2004 роках порушувалися кримінальні справи за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

1 березні 2005 року вони були закриті. У постанові генерального прокурора дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися як такі, що були обумовлені гострою потребою (запобіганням вчиненню злочинів).

1 червня 2011 року Л.КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням поновити справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справ проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

Суд розпочав розгляд цієї скарги сьогодні, 22 червня.