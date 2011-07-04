В ЄС сказали, коли сподіваються завершити переговори про асоціацію

У Європейському Союзі сподіваються завершити переговори з Україною щодо підписання угоди про асоціацію впродовж найближчих шести місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

«Ми сподіваємось, що переговори можна буде завершити впродовж найближчих шести місяців, і це мета, яку висловили обидві сторони», - сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів стосовно розвитку ситуації з демократією в Україні, Ж.ТЕЙШЕЙРА зауважив, що завершення переговорів є хоч і важливим, але лише одним з етапів, після якого має відбутися ратифікація цієї угоди.

«Що стосується питання демократії і політичних аспектів, то ми знаємо, що в Україні зараз відбувається процес демократизації, і ми сподіваємось, що угода також зробить свій внесок у консолідацію цього процесу та допоможе Україні зміцнити політичну систему», - сказав він.

За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, Україні ще треба дуже багато зробити для того, щоб забезпечити впевненість усіх 27 країн Євросоюзу у можливості наступного кроку в напрямку членства України у ЄС.

«Йдеться про одноголосне рішення, яке мають прийняти всі країни ЄС, і в цьому відношенні забезпечення консолідації демократії є дуже важливим», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.