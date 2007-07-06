В партіях Тарасюка і Костенка зріє бунт?

Лідери обласних партійних організацій Народного руху (НРУ) і Української народної партії (УНП) мають намір розірвати підписану угоду про вступ до мегаблоку і взяти самостійну участь в парламентських виборах.

Про це повідомляє Комерсант-Україназ посиланням на власні джерела.

Також видання, посилаючися на проект рішення політради НРУ, повідомляє, що у суботу, 21 липня, внутріпартійна опозиція планує відправити у відставку голову партії Бориса Тарасюка. Як «керівника, який скомпроментував себе».

Коммерсант нагадує, що лідери партій, що входять до "Правиці", - Борис Тарасюк (НРУ), Юрій Костенко (УНП) і Анатолій Матвієнко (УРП "Собор") – при вступі до мегаблоку погодилися з вимогою створити єдину партію з іншими сімома суб`єктами передвиборного об`єднання. Тим часом, на думку заступника голови НРУ Леся Танюка, підписані вчора паном Тарасюком зобов`язання будуть переглянуті. "Народний рух не може піти на самознищення, - заявив Ъ пан Танюк.– Партійні низи не підтримають це рішення". Глава київської обласної організації УНП Євген Жовтяк також заявляє про те, що на з`їзді наполягатиме на скасуванні підписаного Костенком документа. За інформацією видання, з трьох партій "Правиці" розкол не загрожує тільки УРП "Собор".

В той же час лідер блоку "Наша Україна–Народна самооборона" Юрій Луценко заявив, що демарш представників НРУ і УНП був передбачуваним, і не представляє для мегаблоку серйозної загрози. "Один молодий класик української політики говорив, що партії виникають, але ніколи не вмирають. Навіть коли їхнє керівництво зливається з іншою партією, як правило, партії продовжують існувати, - сказав Ъ пан Луценко.– Питання в іншому: що ці партії представлятимуть, вивіску? Головне не назва, а ті особи, які реалізовують певні ідеї. Кого цікавить шкіра пітона, після того, як він її скинув?"