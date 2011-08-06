Прихильники Тимошенко розпочинають пікет біля Лук’янівського СІЗО

Сьогодні о 13.00 біля приміщення Лук’янівського СІЗО (вул. Діхтярівська, 13) розпочинається пікет на підтримку екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО «Юля – ми з тобою!».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода».

Організатори акції закликають всіх свідомих, небайдужих українців прийти до Лук’янівського СІЗО і висловити свою громадянську позицію категоричного протесту щодо політичних репресій в Україні.

«Ми закликаємо Вас, патріоти України, не сидіти вдома, не думати, що Вас це не стосується, що Ваша «хата з краю». Пам’ятайте, сьогодні – по дзвінку з Адміністрації Президента – абсолютно незаконно арештували Юлію ТИМОШЕНКО, а завтра – без суду і слідства прийдуть за Вами або Вашими родичами. Підтримаємо Юлю сьогодні – захистимо свою свободу завтра», - наголосили в «Батьківщині молодій».