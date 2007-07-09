Керівництво Тендерної палати просить охорону для себе і своїх близьких

Керівництво Тендерної палати звернулося до Служби безпеки України з проханням забезпечити охорону їм і членам їхніх сімей у зв`язку з можливістю силового впливу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Тендерної палати Володимир ЛАБА.

Силовий вплив на керівництво ТП і членів їхніх сімей, на думку В.ЛАБИ, можливий у зв`язку з тим, що палата запобігла незаконному використанню понад 100 млрд. грн. державних коштів, як вважають у ТП, для фінансування виборчої кампанії.

«Тендерна палата України, розуміючи, що готується злочин – незаконна публікація 6 липня Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг, за державні кошти» (від 19 червня 2007 р.) звернулася з позовною заявою до Господарського суду Києва, який виніс ухвалу про заборону «Голосу України», «Урядовому кур’єру», «Відомостям Верховної Ради», «Офіційному віснику України» друкувати цей закон, а державному підприємству «Преса України» таі іншим видавництвам випускати видання з текстом закону», - повідомив В.ЛАБА.

За його словами, в ході ухвалення вищезазначеного документа до нього з порушенням процедури – з голосу - було внесено «корупційні норми», якими передбачалося, зокрема, виведення понад 100 млрд. грн. коштів державних підприємств, зокрема, таких природних монополій як «Укрзалізниця», НАК «Нафтогаз Україна», ДАК «Автомобільні дороги України», ДП «Вугілля України», «Укртранснафта», «Укртрансгаз» та ін. з-під дії закону про держзакупівлі. «Таким чином, за умови набрання чинності змін використання коштів цих підприємств стало б повністю безконтрольним і моментально, за один день, ці кошти в закритому для суспільства режимі могли бути «списані», - заявив В.ЛАБА.

Він також вважає, що вищезазначений закон не міг бути підписаний головою Верховної Ради, оскільки не були витримані встановлені для набрання чинності документа терміни. «Як нам стало відомо з надійних джерел, тільки 5 липня о 14.00 його направили в Секретаріат Президента, а о 14.20 він вже повернувся назад у Верховну Раду. Тобто, Секретаріат Президента не вважає цей документ законом. Після цього закон близько 16.00 був направлений в «Урядовій кур’єр», де вночі з 5 на 6 липня було здійснено спробу нелегітимної «офіційної» публікації документа», - повідомив В.ЛАБА.

Як повідомляв УНІАН, номер газети “Урядовій кур’єр” від 7 липня вийшов дуже обмеженим тиражем у зв`язку з тим, що народний депутат від опозиції й співробітник СБУ на підставі судової ухвали про заборону публікувати текст Закону «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», прийнятого Верховною Радою 19 червня 2007 р., заблокували процес друку.

В той же час, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ заявив, що в “Урядовому кур’єрі” мала бути опублікована інформація прес-служби Верховної Ради щодо висловів Президента України про закон про держзакупівлі, а також у газеті мали бути надруковані фотокопії тексту цього закону. Йдеться не про текст закону й не про набрання ним чинності, а всього лише про фотокопії, підкреслив міністр Кабінету міністрів.