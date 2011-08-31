"Шелл" інвестує у видобуток сланцевого газу в Україні близько $600 млн.

Нафтогазова компанія Shell планує інвестувати у видобування сланцевого газу в Україні близько 600 мільйонів доларів.

Про це повідомив у середу журналістам голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у четвер, 1 вересня, з делегацією Shell в Україні зустрінеться Президент країни Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Відповідний договір з НАК «Нафтогаз України» буде підписаний на цьому тижні», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, який видобувається зі сланцю - поширеної осадової породи. Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобування газу, переважно, за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти до Європи, змінивши баланс сил у її відносинах з Росією.

Міністерство екології і природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення і розробки українських родовищ сланцевого газу.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу. За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд. куб. м на рік цих енергоресурсів.