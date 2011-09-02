Герман називає брехнею інформацію, що книга Януковича є плагіатом

Радник глави держави Ганна ГЕРМАН називає брехнею інформацію, що книга Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ «Opportunity Ukraine» є плагіатом.

Про це вона заявила у коментарі УНІАН.

“Твердження про те, що Президент платив за свою книжку видавництву «Mandelbaum verlag» - це абсолютна неправда. Це комерційний проект кількох видавництв... в основу книги лягли, з того що я читала, а я знаю президентські тексти, бо я працюю з Президентом дуже давно, його статті, його роздуми, його виступи в різні роки, які він робив і які опубліковані в його раніших книжках. Можливо, хтось з політиків колись і використовував якісь думки з книжок В.ЯНУКОВИЧА. Це просто смішно звинувачувати Президента, що він використовує якісь тексти СТЕЦЬКІВА чи ВОЛГИ”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона наголосила, що інформація про плагіат книги В.ЯНУКОВИЧА є намагання очорнити дії Президента. На думку радника глави держави, видання, яке розповсюдило цю інформацію, “все, що не робить Президент, все обливає брудом”.

Також Г.ГЕРМАН наголосила, що в Москві буде виданий російський варіант книги «Opportunity Ukraine», оскільки спочатку вона була написана російською мовою. Вона також наголосила, що книга отримала схвальні відгуки експертів.

“Я можу Президента тільки привітати з цією книжкою”, - підкреслила Г.ГЕРМАН.

Як повідомлялося, сьогодні “Українська правда” написала, що широко розрекламована книга Президента В.ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine" виявилася плагіатом.

Як з’ясувала редакція, книга В.ЯНУКОВИЧА є плагіатом, де за підписом Президента видано не лише чужі ідеї, а скомпільовано цілі абзаци з текстів, які раніше виходили за підписом різних осіб – від опозиціонера Тараса СТЕЦЬКІВА до одіозного журналіста В’ячеслава ПІХОВШЕКА та арештованого чиновника Василя ВОЛГИ.

Як виявилося, книга В.ЯНУКОВИЧА містить багаточисельні дослівні передруки інших авторів без жодного посилання на першоджерело.

Як відомо, нещодавно в австрійському видавництві «Mandelbaum verlag» вийшла книга В.ЯНУКОВИЧА «Opportunity Ukraine».