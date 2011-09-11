Гриценко: щоб звільнити Тимошенко і Луценка вистачило б слова Януковича

Для звільнення колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка достатньо побажання Віктора Януковича.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

"Ця ситуація не виникла, як якесь стихійне лихо, на яке ми не впливаємо, - зазначив він. - Тимошенко - перший номер у списку БЮТ. Луценко - перший номер у списку НУНС. Це ті дві фракції, яким люди довірили більшість у Раді. Сіли за ґрати не тому, що вони туди захотіли сісти, або це якийсь тайфун налетів, а це було прийняте рішення – посадити їх. І відповідальність має прізвище. І це прізвище – Янукович Віктор Федорович.

Він згадав власний досвід, коли був міністром оборони в уряді Януковича.

«Я знаю, що його команда більше 20 секунд заперечувати йому не може, і вони слово «лідер» пишуть з великої букви», – наголосив Гриценко.

«Я не був в його команді. Тому були ситуації, коли по годині був один проти всіх. І відстоював рішення аргументами, коли немає, чим крити. А в них такого немає. Тому, якби він захотів, щоб Тимошенко і Луценко завтра вийшли, вони би вийшли», – розповів Анатолій Гриценко в ефірі.