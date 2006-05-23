Депутати розпочинають роботу із забезпечення власного добробуту

Заступник керівника БЮТ Микола ТОМЕНКО висловлює стурбованість, що депутати від «Нашої України», Партії регіонів та інших політичних сил забули про громадян і розпочинають свою роботу із забезпечення власного благополучного життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він нагадав, що на останньому засіданні фракції БЮТ був представлений законопроект про обмеження пільг народним депутатам та іншим високопосадовцям. «Сьогодні сотні мільйонів гривень з держбюджету витрачаються на утримання, відпочинок та обслуговування високих чиновників. І про це перед виборами говорили всі політичні сили, обіцяючи відмінити ці пільги. Однак практика роботи підготовчої депутатської групи засвідчує, що більшість фракцій нового парламенту не збираються виконувати свої обіцянки», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Зокрема, за його словами, на сьогоднішньому засіданні депутатської підготовчої групи жодна фракція не підтримала позицію Блоку Юлії Тимошенко про те, що не можна під конкретних впливових депутатів створювати додаткові парламентські комітети. «Наша позиція полягає в тому, що кількість комітетів Верховної Ради на сьогоднішній день не потребує змін: зараз існують 24 парламентських комітети та 1 спеціальна комісія ВР. Однак «Наша Україна» та інші фракції на засіданні активно лобіювали необхідність створення штучних додаткових комітетів (яких, скоріш за все, буде щонайменше 29), для того, аби працевлаштувати «важливих» політичних діячів», - зазначив М.ТОМЕНКО. «При цьому новообрані депутати «забули» про те, що для функціонування парламентського комітету необхідне приміщення, введення додаткових посад і апараті ВР тощо. А це означає – збільшення видатків з держбюджету», - зауважив заступник керівника БЮТ.

М.ТОМЕНКО наголосив, що БЮТ не нестиме відповідальності за подібні рішення, які є демонстрацією політичного цинізму. «Ми не брали участі у засіданні депутатської групи в той час, коли відбувався цей «дерибан» державного бюджету заради нових посад. Я сподіваюся, що під впливом громадськості і ЗМІ Верховна Рада не підтримає рішення депутатської групи щодо збільшення кількості комітетів», - зазначив М.ТОМЕНКО. «До речі, я не здивуюся, якщо після збільшення кількості парламентських комітетів «Наша Україна» та Партія регіонів не лише не підтримають наш законопроект про обмеження пільг народним депутатам, а і запропонують для них додаткові преференції», - застеріг заступник керівника БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники БЮТ залишили засідання депутатської групи з підготовки першого засідання новообраної ВР, протестуючи проти рішення про збільшення кількості парламентських комітетів до 29-ти, яке підтримали «Наша Україна» та Партія регіонів.