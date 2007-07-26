Справу про ”Мерседес” кримського спікера сьогодні розглядає суд

Придбання для голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА автомобіля представницького класу Mercedes-Benz за більш як 1,2 млн. грн. суперечить постанові Кабінету міністрів України, якою встановлені граничні ціни при придбанні товарів для чиновників. Про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив заступник генерального прокурора України – прокурор АРК Віктор ШЕМЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією В.ШЕМЧУКА, кримська прокуратура проводила перевірку за даним фактом, під час якої було встановлено, що ВР АРК зверталася до казначейства з проханням про видачу більш як 1,2 млн. грн. для оплати придбаного автомобіля Mercedes-Benz, проте казначейство відмовило в оплаті. "Казначейство відмовило в оплаті цього автомобіля з бюджету, оскільки такі кошти в бюджеті не передбачено", - зазначив кримський прокурор. Крім того, за його словами, придбання автомобіля для голови ВР Криму за ціною 1,2 млн. грн. суперечить постанові Кабміну від 2006 року.

"У ній (постанові Кабміну – УНІАН) передбачені граничні ціни при придбанні товарів: автомобілів, меблів, мобільних телефонів державним службовцем. І для Верховної Ради Криму – його голови, і для голови Ради міністрів Криму гранична ціна на придбання автомобілів представницького класу встановлена в сумі 300 тис. грн.». «Тобто, ці гроші (більш як 1,2 млн. грн. – УНІАН) не можуть бути стягнуті з бюджету і сплачені за автомобіль, тому що це незаконно і суперечить постанові Кабінету міністрів», - повідомив прокурор.

Він також повідомив, що сьогодні в суді буде розглянуто позов до ВР АРК щодо придбання "Мерседеса" для кримського спікера. "Тому, природно, коментувати якимсь чином цю ситуацію некоректно, це буде розцінено як тиск на суд", - сказав В.ШЕМЧУК. Він також повідомив, що прокуратура бере участь в цьому процесі, оскільки придбання за таку суму автомобіля може заподіяти збиток державі.

Як повідомляв УНІАН, у статті "Заради автомобіля для спікера парламент Криму програв суд?", опублікованій в "Дзеркалі тижня" (№27) йдеться, що "Голова Верховної ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО користується новеньким автомобілем представницького класу вартістю більше мільйона гривень". "ДТ" має в своєму розпорядженні копію позову, поданого 4 липня ВАТ "Таврія-Авто" до Господарського суду АРК. З нього виходить, що за договором від 17 травня цього року "Таврія-Авто" надало управлінню справами Верховної Ради АРК автомобіль представницького класу Mercedes-Benz S 500 Long. Проте в термін - 15 банківських днів – покупка сплачена не була.

У коментарі журналістам А.ГРИЦЕНКО заявив, що його Mercedes придбано не за гроші з бюджету АРК. "З бюджету Автономної Республіки Крим за цю машину ніхто нічого не сплачував", - сказав він. При цьому А.ГРИЦЕНКО зазначив, що в бюджеті АРК передбачені кошти на придбання нових машин. "Ще, можливо, буде придбана машина за рахунок тих коштів, які в бюджеті передбачено", - сказав А.ГРИЦЕНКО.