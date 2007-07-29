Порошенко: блок НУ-НС не матиме керівного органу

Депутат Верховної Ради V скликання Петро ПОРОШЕНКО заначає, що "Наша Україна" зробила висновки після зради Партії промисловців й підприємців під керівництвом Анатолія КІНАХА й у новому складі парламенту блок не матиме керівного органу - ради блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО повідомив на прес-конференції у Вінниці.

"Висновки, які ми зробили з вчинків КІНАХА - в нашому блоку після виборів не буде ради блоку", - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО додав, що всі політичні партії, що входять до блоку "Наша Україна - Народна самооборона", взяли на себе зобов’язання, й за дуже короткий термін мають об’єднатися у нову партію. "Цей процес буде завершений до кінця цього року", - уточнив він.

На думку П.ПОРОШЕНКА, об’єднання 10 партій та рухів демократичного спрямування у єдиний виборчий блок є "реалізацією побажання Президента щодо об’єднання зусиль всіх демократичних сил". "Ми вирішили створити блок для того, щоб жодний голос, який буде відданий за демократичну коаліцію, не залишився поза увагою", - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО також вважає малоймовірним здійснення демаршу з боку деяких партії, що увійшли в блок. "На підтвердження цього - подивіться, що зараз відбувається з МОРОЗОМ. СПУ, яка на початку 2006 року мала підтримку 5% виборців, після сумнозвісних подій 2006 року втратила довіру виборців й будь-яку можливість потрапити до нового складу Верховної Ради. Я думаю, що це буде добрим уроком для більшості політичних сил", - сказав він.