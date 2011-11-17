Королевська пояснила, чому вона не може бути «проектом Банкової»

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що Всеукраїнська громадянська акція «Вперед!» не може бути «проектом» Адміністрації Президента, тому що нинішня влада боїться активних акцій протесту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона заявила на прес-конференції у Рівному, відповідаючи на запитання, чи не є громадянський рух «Вперед!» і сама Н.КОРОЛЕВСЬКА «проектом Банкової».

«Люди самі вирішать, хто є хто. У мене складається таке відчуття, що Адміністрація Президента і Кабінет Міністрів самі розпускають такі чутки, щоб створити у людей хибне враження», – додала політик.

Вона заявила, що чинна влада боїться активних людей, які об`єднуються і самоорганізовуються.

«Громадські об`єднання і люди, які починають самоорганізовуватися, беруть участь у активних акціях протесту, лякають нашу владу. І щоб якось це боягузтво «прикрити» влада намагається маніпулювати громадською думкою. Я сумніваюся, що Адміністрація Президента або Кабмін хочуть бачити у себе під стінами постійні акції протесту», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.