Прихильники Тимошенко теж ігнорують Апеляційний суд

Прихильники лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО із сьогоднішнього дня припинили пікетування будівлі Апеляційного суду Києва, який о 10.00 має продовжити розгляд скарги екс-прем’єр-міністра на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, будівля суду і територія навколо нього охороняються у посиленому режимі.

Співробітники спецпідрозділу МВС «Беркут» перебувають у внутрішньому дворі Апеляційного суду в автобусах. Крім того, на території суду залишаються залізні щити.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати заявили про вихід з апеляційного процесу та відмову від подальшого касаційного оскарження будь-якого рішення Апеляційного суду за результатами розгляду скарги на вирок, винесений 11 жовтня Печерським райсудом Києва у газовій справі.

Ю.ТИМОШЕНКО засуджено до 7 років позбавлення волі та до виплати 1,5 млрд. грн. компенсації шкоди, завданої НАК «Нафтогаз України» внаслідок реалізації газових угод 2009 року.