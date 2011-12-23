Очільника МОЗ запитали в лоб, навіщо Тимошенко знімали у камері?

Міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО заявляє, що зйомка в камері колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в СІЗО проводилися з метою фіксації умов її утримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів, з якою метою робилася відеозйомка в камері Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами О.АНІЩЕНКА, пенітенціарна служба попросила направити лікарів для огляду Ю.ТИМОШЕНКО, а також спеціаліста санітарної служби для огляду умов її утримання.

«Під час огляду лікар сказав, що для фіксації можна зробити знімки. Для фіксації умов утримання Юлії Володимирівни», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня в Інтернеті з`явилося відео, на якому показано камеру Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО.

15 грудня захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО звернеться до правоохоронних органів з приводу законності підстав для зйомки екс-прем`єра в Лук’янівському СІЗО.

Захисник звернув увагу на те, що на викладеному в Інтернеті відео чітко видно, що Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово зверталася з проханням припинити відеозйомку, проте на це ніхто не звертав уваги. Він також назвав аморальним оприлюднення цього відео в ЗМІ.

16 грудня в Державній пенітенціарній службі України заявили, що відеозйомка в камері екс-прем`єра проводилася офіційно і без порушень.

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА також заявив, що відеозйомки в камері Лук’янівського СІЗО, де перебуває екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, здійснювалися на законних підставах. Водночас, за словами В.ПШОНКИ, Генпрокуратура розслідує, яким чином це відео потрапило в Інтернет.