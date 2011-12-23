Тимошенко збирається змінити «цей поганий хід історії»

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО подякувала усім за підтримку і запевнила, що не припиняє боротьбу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», вона наголосила: «Сьогодні, коли Апеляційний суд ухвалив своє ганебне рішення, я дякую всім, хто підтримує мене, хто молиться за мене. Я дякую всім світовим лідерам і парламентам, політикам і народам демократичних країн, які всі ці важкі місяці боролися і продовжують боротися за моє життя і свободу».

«Я знаю, в якій біді зараз Україна. Я знаю, що кожному з українців загрожує несвобода та безправ’я, а Україні – втрата незалежності. І тому, де б я не була - на свободі чи за ґратами – все моє життя присвячене тому, щоб змінити цей поганий хід історії та повернути кожному українцю віру в себе та свою державу. Я ні на мить не припиняю боротися, і ми разом з вами будемо переможцями», заявила Ю.ТИМОШЕНКО.