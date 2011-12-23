Литвин заспокоює, що нардепи за свої пільги судитися не ризикнуть

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що ніхто з депутатів не наважиться йти до суду через призупинення дії депутатських пільг протягом наступного року.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Якщо судитися, то суд може приймати рішення, посилаючись на відповідну статтю Конституції, що не можна приймати закони, які погіршують соціальне забезпечення людей», - сказав він.

Водночас В.ЛИТВИН зауважив, що хотів би побачити депутата, який буде судитися із Верховною Радою України, оскільки такі процеси одразу стають публічними.

«Тому я виключаю, що хтось буде це робити протягом 2012 року. А далі поживемо - побачимо», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, з наступного року припиняються виплати заробітної плати у вигляді 50% від ставки колишнім народним депутатам, які не змогли влаштуватися на роботу, припиняється виплата коштів на оздоровлення парламентаріїв, безкоштовний проїзд.

«Залишилася лише заробітна плата, проїзд депутата для виконання повноважень у межах бюджету. Кожному депутату буде визначено, скільки він може подорожувати по Україні виключно на підставі відряджень», - додав В.ЛИТВИН.