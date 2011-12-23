Власенко розкаже, що тепер робитиме захист Тимошенко

Прес-конференція відбудеться у понеділок

У понеділок, 26 грудня, о 10.00, розпочнеться прес-конференція адвоката Сергія ВЛАСЕНКА щодо подальших юридичних кроків групи захисту колишнього прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО. Як повідомили у прес-службі «Батьківщини», прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Турівська, 13. Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 067-230-17-05, 527-70-84.

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