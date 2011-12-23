Бойко з Міллером заявили про конструктив у газових переговорах

Сьогодні, 23 грудня, в Санкт-Петербурзі відбулася робоча зустріч міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА та голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міненергетики та вугільної промисловості України, під час зустрічі Ю.БОЙКО та О.МІЛЛЕР підбили підсумки переговорного процесу в газовій сфері.

Сторони зазначили позитивний та конструктивний характер проведених у 2011 році переговорів і хороші перспективи наступного раунду переговорів, який відбудеться 15 січня 2012 року.