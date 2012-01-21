Франція стежить за справами Тимошенко, Луценка, Іващенка

У Міністерстві закордонних справ Франції висловлюють жаль з приводу того, що власті України не дозволили французькому дипломату зустрітися з українським опозиційним лідером Юлією ТИМОШЕНКО в колонії, повідомляє агентство AFP.

"Ми висловлюємо жаль з приводу того, що українські власті не надали послу з прав людини право на відвідання колишнього прем'єр-міністра", - заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Бернар ВАЛЕРО на брифінгу для журналістів.

"Ми вже висловили нашу стурбованість з приводу проведення апеляційного процесу у справі Юлії ТИМОШЕНКО, також, як і щодо інших процесуальних дій, прийнятих щодо інших опозиційних діячів ", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 18-19 січня з візитом перебував посол Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ. У рамках візиту він звернувся до відповідних українських органів з проханням про зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО, проте дозволу на зустріч не одержав.

Також Ф.ЗІМЕРЕ побував на засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, після чого висловив думку, що в суді порушуються права Ю.ЛУЦЕНКА на захист.

«Я тільки що побачив людину у клітці. Якщо є презумпція невинності, то людина має користуватися цією. Отже, я побачив невинну людину у клітці. Про суспільство ми судимо по тому, як воно ставиться до найбільш незахищених людей, які не мають захисту. Про суспільство судять і за його судовою системою, дотриманням основного принципу презумпції невинності. З тих обставин, про які я тільки що почув, можна зробити висновок: право на гідний захист у цьому випадку не забезпечується. Я собі ставлю питання: якщо судова система дозволяє собі так поводитися з паном ЛУЦЕНКОМ, з пані екс-прем'єр-міністром ТИМОШЕНКО, з паном ІВАЩЕНКОМ, то яка ж ситуація з тими, хто не може привернути до себе громадську думку, засоби масової інформації? Я приїхав сюди, щоб побачити реальне становище справ. Признаюся, що у Франції у нас теж не все досконало, і ми одержуємо критику з боку Європейського суду з прав людини, але критика ззовні дозволяє виправити недоліки», - сказав Ф.ЗІМЕРЕ.

Посол нагадав, що Україна і Євросоюз вже тривалий час прагнуть до зближення. «У подальші місяці ми чекаємо на результат такого зближення, і дотримання прав людини є одним з критеріїв, покладених в основу зближення України з Євросоюзом», - додав він.